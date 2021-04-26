شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» توضح حقوق العامل الأخلاقية لدى صاحب العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة حقوق الإنسان، الحقوق الأخلاقية للعامل (الموظف) لدى صاحب العمل في مختلف المنشآت والأعمال الخاصة. وشددت على ضرورة اتباع مبدأ المساواة بين العاملين بطريقة نزيهة ودون تمييز، وذلك ضمن حقوق العامل المتعلقة بأخلاقيات العمل . ونشرت الهيئة عبر “تويتر” إنفوجراف تضمن أبرز حقوق العامل لدى صاحب العمل، من بينها: – توفير فرص التدريب المناسبة لتحسين فرص تطوير العامل. – إعطاء فرص للنقاش وحرية الرأي. – كفالة حق العامل بالتظلم أو الشكوى. – معاملة العمال بعدالة وإنصاف. – تشجيع روح المبادرة والابتكار. – توفير بيئة مناسبة ومحفزة. – عدم استغلال المعلومات الشخصية.

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