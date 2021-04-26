شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية: ندين كل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو سلامة شعبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الرئاسة اللبنانية، بياناً أكدت فيه حرصها على متانة العلاقات الأخوية مع المملكة. وقالت الرئاسة اللبنانية وفقاً لـ “الإخبارية عاجل” : “ندين كل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو سلامة شعبها”. وأضافت: “نرفض أن تكون مرافقنا معبرًا لتهريب الممنوعات والمخدرات”. وطالبت الرئاسة اللبنانية، الأجهزة الأمنية بعدم التهاون في الإجراءات لمنع تهريب المخدرات لدول الجوار. وأوضحت أنها ستواصل التحقيقات فيما يتصل بعمليات تهريب الممنوعات ومن يقف خلفها، مشيراً إلى أنها ستطلع المسؤولين بالمملكة على نتائج التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة اللبنانية: ندين كل ما من شأنه المساس بأمن المملكة أو سلامة شعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.