الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق بحر قطاع غزة بالكامل

دبي - محمود عبدالرازق - غزة - سبوتنيك. وقال عياش لوكالة "سبوتنيك"، "أبلغ الجيش الإسرائيلي هيئة الشؤون المدنية، التي بدورها أبلغت وزارة الزراعة عن إغلاق بحر قطاع غزة بالكامل أمام حركة الصيادين الفلسطينيين".

ويعتبر الصيد البحري وسيلة عيش وحيدة لآلاف العائلات في قطاع غزة، حيث أشار عياش، إلى أن عدد مراكب الصيد العاملة في القطاع يصل إلى حوالي 1000 مركب، يعمل عليها ما يناهز خمسة آلاف صياد فلسطيني.

هذا وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت ليلة أمس تقليص مساحة الصيد في بحر غزة من 15 ميلا إلى 9 أميال اعتبارا من الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين.

وتشهد منطقة قطاع غزة تصعيدا أمنيا بين القطاع المحاصر وإسرائيل، حيث شهدت المنطقة إطلاق عشرات القذائف الصاروخية تجاه البلدات الإسرائيلي المحاذية لقطاع غزة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف عدة أهداف في القطاع تابعة للتنظيمات الفلسطينية المسلحة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عادة، مساحة الصيد وبحر قطاع غزة بالكامل، كوسيلة ضغط على الفصائل المسلحة في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة حماس، من أجل إجبارها على عدم إطلاق قذائف صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية الجنوبية المحاذية للشريط الحدودي.