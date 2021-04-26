جماهير غفيرة لحضور مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم في تنزانيا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر الفيديو، ملعب بنجامين الوطني في مدينة دار السلام بتنزانيا مليئا على آخره بالحشود الغفيرة، التي غطت المدرجات من أجل حضور النسخة الـ 21 للمسابقة.

وتضم مسابقة إفريقيا الكبرى للقرآن الكريم، التي تنظمها مؤسسة الحكمة التعليمية 21 متسابقا من مختلف الدول الإفريقية ونظمت المسابقة هذا العام بحضور رئيس وزراء تنزانيا قاسم مجاليوا ورئيس زنجبار حسين مويني.

وفازت كل من النيجر والسودان ونيجيريا بالإضافة إلى تنزانيا وساحل العاج بالمراكز الخمسة الأولى في المسابقة، حيث حلت دولة النيجر في المركز الأول وحل السودان في المركز الثاني.