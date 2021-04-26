الأردن... تجاوز مرحلة الخطر بشأن هجوم الجراد

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت وزارة الزراعة الأردنية أن ذلك تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادرها خلال الأسابيع الماضية في أغلب المحافظات، فضلا عن الدعم الكبير للقوات المسلحة، وسلاح الجو والأمن العام والحكام الإداريين ومفوضية العقبة الاقتصادية وأمانة عمان والبلديات ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والمزارعين، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

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وبينت الوزارة أن "جهود المكافحة في اليوم الواحد وصلت إلى مايزيد عن 40 ألف دونم، ووصلت النتائج إلى ما يزيد ٩٥%، كما أنه لم يسجل ضرر في المزروعات يزيد عن ٥%".

وأشارت إلى أن "عدد فرق الاستكشاف اليومية وصلت الى 60 فرقة استكشاف وما يزيد عن 50 فرقة مكافحة بالاضافة الى المكافحة عبر الطائرة".

وتابعت الوزارة أنه بناء على انخفاض الخطر وتلاشي وجود الجراد في أغلب المحافظات، فقد قررت إيقاف التقرير اليومي، بينما ستستمر في تلقي الاتصالات والمعلومات من كافة محافظات المملكة ومتابعة المعلومات ورصدها.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الإعلامي في وزارة الزراعة الأردنية، لورانس المجالي، أن فرق الاستكشاف رصدت بعض الكميات المحدودة من الجراد الصحراوي في منطقة المزار جنوب الكرك وغور الصافي.

وعن طرق التعامل معه قال المجالي إنه سيتم التعامل معها حسب مقتضيات الحال وإجراءات المكافحة اللازمة.

وأوضح أن الكميات التي دخلت غير مكتملة النمو وفي طور التزاوج والهجرة، لافتا إلى أنها لا تشكل خطرا كبيرا على المزروعات.

وعن مناطق هجرتها لفت المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أنها قادمة من المنطقة الشرقية الحدودية عبر المناطق الصحراوية وعلى شكل مجموعات متقطعة.