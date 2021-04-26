تفاصيل المقابلة الخاصة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان غدا

دبي - محمود عبدالرازق - وغرد الحساب الرسمي لـ"رؤية السعودية 2030" عبر موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، أن المقابلة تأتي بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق "رؤية السعودية 2030".

وغرد الحساب: "ترقبوا غدا مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030. المقابلة تُبث الساعة الـ11 مساء الثلاثاء على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية".

ويجري اللقاء الخاص مع ولي العهد السعودي، الإعلامي عبد الله المديفر، من خلال برنامجه "الليوان" المذاع على فضائية "روتانا خليجية".

وفي سباق متصل، كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، عن "إنجازات استثنائية حققتها وعالجت تحديات هيكلية "رؤية السعودية 2030" خلال 5 أعوام فقط"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وعبر ابن سلمان عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية، التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، كما أشاد بالخبرات المكتسبة التي لا تقدر بثمن، والتي عززت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية,

وأكد ولي العهد السعودي أنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب".

ورفع الأمير محمد بن سلمان شكره إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لما تجده رؤية المملكة 2030 من دعم كبير وعناية بالغة".

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استعرض ما حققته "رؤية المملكة 2030" بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر".

وجاء هذا الاستعراض بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) موزعا على محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.