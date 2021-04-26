حسان دياب: السعودية تعرف أن حظر المنتجات اللبنانية لن يوقف تهريب المخدرات

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار دياب إلى أن "لبنان واللبنانيين، لا يقبلون بالطبع أي أذى للأشقاء السعوديين، ونحن حريصون على أفضل العلاقات"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية ، يوم الجمعة الماضية، عن إحباطهامحاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة إلى لبنان.

© Sputnik . Zahraa Al-Amir

وقد قررت السعودية منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة، أو عبور أراضيها، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمس الأحد، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي مخدرات مصدرها لبنان، أو تلك التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.

من جهتها، قالت الخارجية اللبنانية في بيان لها إن "تهريب المخدرات في حاويات أو شاحنات محملة بالفواكه والخضار من لبنان إلى الخارج، عمل يعاقب عليه القانون اللبناني، وأن تهريب المخدرات وشحنها يضر بالاقتصاد وبالمزارع اللبناني وبسمعة لبنان".

هذا وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأحد، عن تأييدها لقرار المملكة بحظر المنتجات الزراعية القادمة من لبنان.

من جهتها أيضا، أعلنت الكويت اليوم الاثنين، عن تشديد الرقابة على المنتجات القادمة من لبنان، وأعربت من تأييدها التام لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان.