الجزائر... إنشاء شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في ختام ورشة تدريبية نظمتها "الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة" بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لتعزيز حقوق الطفل، بحسب الإذاعة الجزائرية.

وقالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، إن الورشة حملت شعار "تنمية المهارات لمكافحة انتهاكات حقوق الطفل".

وأوضحت أن الورشة بحثت آليات جديدة لتمكين الأطفال من الدفاع عن حقوقهم وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإنتهاكات.

وتابعت أن 25 جمعية تمثل 22 ولاية حضرت الورشة وأبدت اهتمامها بما تلقته من معلومات في المجال.