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مصر... رئيس الوزراء يتلقى اللقاح المضاد لكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وحث مدبولي المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصاً على صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور موجات جديدة من فيروس ، بحسب بيان لمجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء المصري أن "هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك".

وأثنى مدبولي على "الدور الحيوي" الذي تبذله الأطقم الطبية سواء في إطار رعاية المصابين بكورونا، أو تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين.

وتشهد مصر ارتفاعا في معدل الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت وزارة الصحة أمس الأحد 953 إصابة جديدة و51 حالة وفاة، وذلك مقابل 912 حالة إصابة و39 وفاة يوم السبت، و 884 إصابة و45 وفاة يوم الجمعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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