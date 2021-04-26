"أنصار الله" توجه رسالة عاجلة إلى "حزب الإصلاح" اليمني

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت الرسالة على لسان عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"، محمد البخيتي، عبر تغريدة نشرها بحسابه على موقع "تويتر".

وقال البخيتي: "إلى أحرار حزب الإصلاح في الداخل الذين اعترضوا على قرار استدعاء العدوان، أنتم من يمثل مشروع الإخوان ومشروع حزب الإصلاح وليس القيادات المحتجزة في الرياض".

وأضاف: "حان الوقت لأن تتخذوا قرار عزل تلك القيادات لإعادة ترتيب صفوفكم للمشاركة في تحرير اليمن لكي تحافظوا على مستقبل حزبكم ومشروعكم".

ويقاتل مسلحو حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، تحت لواء الحكومة الشرعية اليمنية المدعومة من السعودية في حربها ضد جماعة "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.