الخضار والفواكه اللبنانية تحت أعين الرقابة الكويتية بعد حادثة السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صحيفة الرأي" الكويتية على صفحتها على الانترنت، يوم الأحد، بأن " المنتجات الهندية واللبنانية باتت تحت أعين الرقابة الدقيقة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتي بدأت أمس رصدها لمخزون الخضار والفواكه المتوافر منها في السوق المحلي".

وأشارت المصادر إلى أن "تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضار والفواكه من لبنان بحراً وجواً في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرّض صادراتها للحظر والمنع".

كما وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن تأييد الكويت التام لقرار المملكة العربية السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالها من قبل البعض لتهريب المخدرات، كشفت مصادر مطلعة أن"الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصّلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع بدخول البلاد".

هذا وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة من لبنان.

ووفقا لصحيفة "عاجل"السعودية، أعلنت الرياض، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم الأحد 25 أبريل.