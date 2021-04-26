وزير مصري: حوادث السكك الحديدية وراءها عناصر متطرفة لا تريد لبلادنا السلام

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه كان هناك 3 آلاف عربة، مر على 50% منها أكثر من أربعين سنة، حسبما نقل موقع "مصراوي" الإخباري.

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وأشار إلى أن هيئة السكك الحديدية كانت مكبلة بـ88 مليار جنيه مديونيات، وأنه كانت هناك خردة بآلاف الأطنان منتشرة على كل خطوط الشبكة.

ولفت إلى أن هذه الخردة كانت تُباع بمزادات وهمية بثمن بخس، مشيرا إلى حاجة تدريب العنصر البشري وتأهيله.

وفي إشارة إلى تكرار الحوادث مؤخرا، قال وزير النقل المصري إن أسباب الحوادث وتراجع دور السكة الحديد سببه وجود عناصر متطرفة لا تريد لمصر الأمن والأمان والسلام.

أصدر كامل الوزير، الأسبوع الماضي، قرارا بإقالة أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد على خلفية حادث قطار طوخ، الذي وقع في 18 أبريل/ نيسان وأودى بحياة 23 شخصا وخلف 139 جريحا بحسب وزارة الصحة.

ويعد الحادث الثالث من نوعه خلال أقل من شهر في مصر، إذ وقع حادث خروج عربتي قطار عن مسارهما في 15 أبريل/ نيسان الجاري قرب مدينة منيا قمح شمال القاهرة ما أسفر عن إصابة 15 شخصا.

كما شهدت محافظة سوهاج (جنوب) في 26 مارس/ آذار الماضي، تصادم قطاري ركاب، مما أسفر عن سقوط 20 قتيلا و199 مصابا، وفق إحصائية رسمية.

وفي مايو/ أيار 2018، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، إن السبب الرئيس لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.