الخارجية الإيرانية: أمن العراق مهم بالنسبة لإيران وبغداد شريك تجاري أساسي لطهران

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "نحن شركاء أساسيون مع العراق في التبادلات التجارية والعلاقات مع كردستان العراق طبيعية ويهمنا استتباب الأمن في العراق".

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى بغداد صباح اليوم في زيارة تستمر ليومين، وقال في تصريحات نقلتها الخارجية الإيرانية: "سعيد للغاية لزيارتي العراق في زيارة تستمر يومين".

وأوضح جواد ظريف، أنه سوف يبحث مع مسؤولين عراقيين آخر التطورات على الساحة الإقليمية، بجانب أنه سيزور إقليم كردستان، وذلك في سياق "تقوية العلاقات بين الشعبين الإيراني والعراقي".

وتابع: "لدينا تعاون مشترك جيد للغاية مع بغداد في مجالات النفط والغاز والسكك الحديدة والبنوك ومسائل المنطقة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "العراق يلعب دورا مهما للغاية في المنطقة ونحن نسعى كل يوم لأن يكون هذا الدور أكبر".