شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يحذر من تحميل المسئولية لمن لا علاقة لهم بالفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن التحريض فى ظل الأزمات التى تشهدها البلاد يضاعف من حدتها، محذرا من خطورة تحميل المسئولية لمن لا علاقة لهم بالفساد وإهدار المال العام على نحو يبعد الأنظار عن مرتكبى جرائم الفساد الحقيقيين.

ودعا عون – خلال استقباله اليوم عددا من الوفود الحزبية اللبنانية – اللبنانيين جميعا إلى أن يكونوا يدا واحد بما يساعد فى انتشال بلادهم من الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية الراهنة .

وأشار إلى أن مجموعة من العوامل فاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة، من بينها الحرب فى سوريا وتداعياتها ونزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى لبنان، بالإضافة إلى جائحة كورونا، وانفجار ميناء بيروت البحرى فى شهر أغسطس من العام الماضى، إلى جانب السياسات المالية التى كانت معتمدة طيلة السنوات الماضية.