شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان الليبى" يدعو لتكثيف الجهود الدولية لتعزيز عمليات الإنقاذ البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، عن قلقها الشديد لوفاة 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية نتيجة غرق قواربهم المطاطية أثناء محاولتهم عبور المتوسط للوصول للسواحل الأوروبية.

كما عبرت اللجنة في بيان صحفى لها اليوم الاثنين، عن استيائها الشديد لما تشير إليه بعض التقارير من عدم الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الضحايا قبل غرقهم.

ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود الدولية على مستوى المتوسط لتعزيز عمليات الإنقاذ البحري، ومحاربة عمليات تهريب البشر.