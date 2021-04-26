شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن عن طلبى ترشح جديدين لرئاسة الجمهورية.. وارتفاع عدد المرشحين لـ 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حموده الصباغ أن المحكمة الدستورية العليا أبلغت المجلس، اليوم الاثنين، بتقديم محمد بشار فايز ياسين الصباغ ومحمد حيدر الشجاع طلبى ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، ليرتفع عدد طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى 23 طلبا، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية.

وكان رئيس مجلس الشعب أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من الاثنين الماضى، ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يوم الأربعاء، الـ 28 من أبريل الجارى.

يذكر أن رئيس مجلس الشعب السورى حمودة صباغ، أعلن أن الرئيس السورى بشار الأسد تقدم رسميا بطلب ترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية.

كما أعلن حمودة صباغ، أن المجلس تلقى كتاباً من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن على نهار طلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.