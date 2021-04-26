شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يطالبون بـ«عقوبات رادعة» ضد محال بيع الدخان للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب عدد من المواطنين بضرورة تطبيق عقوبات رادعة ضد أسواق ومحال بيع الدخان (التبغ) للأطفال.

ونشرت “الإخبارية” تقريرا التقت خلاله عددا من المواطنين وطرحت عليهم تساؤلا قالت فيه: “ما هي العقوبة المناسبة للمحال التي تبيع التبغ ومشتقاته للأطفال؟”.

وشدد المواطنون والمواطنات على ضرورة فرض عقوبات مشددة، مشيرين إلى أنه في حال لم تكن هناك عقوبة سيستمر الأمر.

واقترح مواطن أن تتمثل العقوبة في غرامة تحددها الجهات المختصة، قائلا: “الكل صار يخاف من الغرامة”، فيما أشارت مواطنة إلى أنه يمكن تخصيص رقم للإبلاغ عن المحال التي تبيع الدخان ومشتقاته للأطفال داخل الأحياء السكنية.