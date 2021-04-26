شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. أول نقل تلفزيوني لصلاة التراويح من الحرم المكي قبل 45 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت قناة “ذكريات” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، مقطع فيديو أبرزت من خلاله أول نقل تليفزيوني مباشر لصلاة التراويح من المسجد الحرام قبل 45 عاماً، وتحديدًا في أواخر شهر رمضان من عام 1397هـ.
وبدأ التلفزيون في أول بث مباشر لصلاة التراويح وختمة القرآن في أواخر شهر رمضان من عام 1397هـ، ولاحقا في عام 1400هـ بدأ التليفزيون ينقل صلاة التراويح في شهر رمضان بشكل كامل.
وشهد أول بث تليفزيوني لصلاة التراويح من الحرم المكي توثيق الجموع الغفيرة من المصلين، وهي تؤدي الصلاة في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة، ويصدح صوت إمام الحرم الراحل الشيخ محمد السبيّل.
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