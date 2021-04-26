شكرا لقرائتكم خبر عن لا تخلو من سحب ركامية.. «المسند» يتوقع: استمرار تأثير الحالة المطرية على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم السابق، الدكتور عبدالله المسند، استمرار تأثير الحالة المطرية الرمضانية الثانية، اليوم الاثنين على أجزاء من 9 مناطق في المملكة.

وأوضح أن الأجزاء المتأثرة بهذه الحالة هي مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، والقصيم وحائل وشمالي وغربي منطقة الرياض، وربما رفحاء وما حولها.

وأشار إلى أن الحالة المطرية لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير الغبار، متوقعًا أن تكون الرياح غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق الشمالية.