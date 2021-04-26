شكرا لقرائتكم خبر عن متى يُسمح للمحصن بمخالطة من تلقوا اللقاح دون كمامة؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مركز القيادة و التحكم بوزارة الصحة، أن مستكملي التحصينات يمكنهم مخالطة مستكملي التحصينات الآخرين دون الحاجة إلى ارتداء الكمامات أو الالتزام بالتباعد، في حين ينبغي عليهم الالتزام بذلك عند مخالطة الآخرين من غير مستكملي التحصينات أو عند تواجدهم في الأماكن العامة.

وأوضحت الصحة أن مستكملي التحصينات هم الأشخاص الذين أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الثانية للقاح معتمد ذي جرعتين أو أمضوا أسبوعا واحدا للقاح معتمد ذي جرعة واحدة أو من أمضوا أسبوعين من تاريخ الجرعة الأولى للقاح ذي جرعتين ولديهم إصابة سابقة مثبتة، بحسب عكاظ.

وأشارت في الوقت ذاته إلى عدم حاجتهم لإجراء فحص مخبري عند مخالطة حالة مصابة إلا في حالة ظهور أعراض مشابهة لفايروس كوفيد ١٩.