شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة الأدوات الكهربائية من المدارس والمنازل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة محافظة القطيف، القبض على 3 أشخاص، إثر تورطهم في سرقة معدات وأدوات كهربائية من مدارس ومنازل تحت الإنشاء في جزيرة تاروت.
وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن المتهمين هم 3 مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات قدرت بمبلغ 650 ألف ريال.
وبين أنه جرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقهم.
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