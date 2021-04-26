شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين امتهنوا سرقة الأدوات الكهربائية من المدارس والمنازل بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت شرطة محافظة القطيف، القبض على 3 أشخاص، إثر تورطهم في سرقة معدات وأدوات كهربائية من مدارس ومنازل تحت الإنشاء في جزيرة تاروت.

وأوضح حساب “سناب الداخلية” أن المتهمين هم 3 مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر، مشيراً إلى أن قيمة المسروقات قدرت بمبلغ 650 ألف ريال.

وبين أنه جرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحقهم.