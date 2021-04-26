شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزَخَات برد على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساءا شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار رعدية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن أمطارا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

رياح وسيول

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما اليوم الاثنين، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح وسيول، وحبات برد.

وشمل التنبيه كل من: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ من الحادية عشر صباحا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.

الحالة المطرية

من جانبه، توقع الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس والمناخ، استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الرابع، متوقعًا أن تؤثر اليوم الاثنين على أجزاء من 9 مناطق في المملكة.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “إن الأجزاء المتأثرة بهذه الحالة هي مرتفعات جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، والقصيم وحائل وشمالي وغربي منطقة الرياض، وربما رفحاء وما حولها”.

ولفت إلى أن الحالة المطرية لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير الغبار، متوقعًا أن تكون الرياح غربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في المناطق الشمالية.

وأبان أن موعد اكتمال القمر بدرًا هو صباح غدٍ الثلاثاء في الساعة 06:31 صباحًا، مضيفًا أن البعض يظن أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر، لكن هذا ليس صحيحًا.

وأشار إلى أن الصحيح هو أن اكتمال القمر بدراً، قد يكون ليلة أو يوم 14 من الشهر، وقد يكون ليلة أو يوم 15، والأمر يختلف من شهر لآخر وفقاً لطول الشهر القمري (29 أو 30 يوماً).