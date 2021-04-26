هكذا تهاجم الحروق الشمسية العين في الربيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من خطورة تعرض العين للأشعة فوق البنفسجية الضارة لمدة طويلة حتى خلال فصل الربيع.



وذكرت أنها قد يتسبب ذلك في إصابة العين بحروق شمسية، وأوضحت الرابطة أن أعراض إصابة العين بحروق شمسية تظهر بعد عدة ساعات من التعرض لأشعة الشمس وتتمثل أعراضها في آلام شديدة بالعين وتورم ملتحمة العين وزيادة إفرازات الدموع وانخفاض القدرة على الإبصار.

وفي بعض الحالات قد يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة على نحو مكثف إلى عواقب وخيمة تتمثل في أضرار بشبكية العين، كما قد يُصاب الجلد المحيط بالعين بسرطان الجلد.

ولتجنب هذه العواقب الجسيمة، ينبغي حماية العين من خلال ارتداء نظارة شمسية تحمل الرمز "UV 400"، ما يعني أنه تتم فلترة الأشعة فوق البنفسجية الضارة حتى الطول الموجي 400 نانومتر، ومن ثم الحيلولة دون وصول الأشعة إلى العين.

كما ينبغي أن تشتمل النظارة الشمسية على ذراع سميك لحماية العين من الأشعة الساقطة عليها من الجانب، بينما يكفي أن تكون فئة تلوين العدسات 2 أو 3.