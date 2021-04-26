شركة أبل تطلق IPad Pro الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة أبل (عملاقة التكنولوجيا الأمريكية)، الثلاثاء، الطراز الجديد من جهازها IPad Pro، ويمكن طلبه بدءا من 30 أبريل/نيسان الجاري.



جاء ذلك خلال فعالية باسم Spring Loaded نظمتها شركة أبل للإعلان عن عدة منتجات جاءت متوافقة مع التنبؤات والتكهنات التي انتشرت مؤخراً.

أبرز مواصفات جهاز "آيباد برو" الجديد كليا:

الجهاز الجديد مميز وفريد، فقد اجتهد فريق التطوير داخل شركة أبل على إصدار جهاز بمعالج قوي وإمكانيات تجعله منافسا قويا للحواسب الآلية (اللاب توب)، فقد وضعت فيه أبل شريحة M1 المخصصة للحواسب القوية.

ويعمل الجهاز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ويقدم أداء محسناً بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، كما يعطي رسوميات أسرع بنسبة 40%.

شاشة الجهاز ProMotion التي سمعنا أنها ستتوفر في هواتف آيفون المستقبلية، وثمة 4 سماعات مدمجة بالجهاز، كما يدعم أحدث أجهزة التحكم بالألعاب.

وتقول أبل إن هذا جهاز IPad Pro هو الأسرع من نوعه بفارق كبير، وتبلغ سعة التخزين 2 تيرا بايت ويتصل بالإنترنت بسرعة أعلى بكثير فهو يدعم الجيل الخامس G5.

ويوفر الجهاز الكثير من الخصائص مثل ماسحة LiDAR، ويدعم خاصية التعرف على الوجه Face ID ويضم كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل.

يتوفر iPad Pro بحجمين 11 و12.9 بوصة، بتكلفة 799 دولاراً للحجم الصغير و1099 دولاراً للحجم الكبير، ويمكن طلبه اعتباراً من 30 أبريل/نيسان الجاري، ويتوفر في المتاجر خلال النصف الثاني من مايو/أيار المقبل.

وأعلنت أبل عن توفير لوحة مفاتيح Magic Keyboard باللون الأبيض يمكن استخدامها مع الجهاز، كما أعلنت عن قلم Apple Pencil Scribble الذي يدعم 5 لغات إضافية.