شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أمازون" تطلق تقنية جديدة للدفع بواسطة راحة اليد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت شبكة «سي. إن بي. سي» الاقتصادية، بأن شركة «أمازون» ستقدم نظام الدفع الخاص بها إلى متجر «هول فود» في ولاية سياتل الأمريكية، ليكون الخيار الأول من بين عدة اقتراحات أخرى من الوارد أن يطرح نظام الدفع فيها.



وظهر هذا النظام أول مرة في سبتمبر الماضي، واتسع ليصل اليوم لعشرة من متاجر «أمازون». ويسمح هذا النظام للمتسوقين بالدفع عن طريق وضع راحة يدهم فوق جهاز مسح ضوئي. وفي المرة للإستخدام، يجب إدخال بطاقة ائتمان لربطها ببصمة اليد، ومن ثم يمكن للمتسوقين الدفع بسهولة.