شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل تعلن عن إضافة فئة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية جوجل إضافة فئة جديدة منخفضة التكلفة إلى فئات الاشتراك في خدمة اتصالات الهاتف المحمول الافتراضية جوجل فاي، في إطار محاولات الشركة لجذب المزيد من العملاء بتقديم أسعار اشتراك مخفضة.



أطلقت جوجل على الاشتراك الجديد أسم "سيمبلي آن ليمتد"، ويتيح فقط للمستخدمين اتصالات وإرسال الرسائل النصية ونقل البيانات بصورة غير محدودة. في المقابل لن يتيح هذا الاشتراك باعتباره الفئة الأولى في الاشتراكات خدمات الاتصالات الدولية ولا إمكانية نقطة الاتصال (هوت سبوت)، حيث سيتم توفير هذه المزايا في اشتراك الفئة الثانية التي تسمى "آن ليتمد بلس".

ويبدأ اشتراك "سيمبلي آن ليتمد" من 30 دولارا لخط واحد يعمل على ثلاثة خطوط هاتف إلى جانب اشتراك مقابل 45 دولارا لخطين و60 دولارا لثلاثة خطوط.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن غوغل لا تعتبر لاعبا أساسيا فير سوق شبكات الاتصالات اللاسلكية، لكنها استخدمت في الماضي شبكتها الافتراضية غوغل فاي في الماضي لاختبار الطرز والخدمات، التي تأمل في استخدام شركات الاتصالات الكبرى لها. وعندما تم إطلاق خدمة غوغل فاي منذ ست سنوات، اتاحت الشركة خدمة "الدفع حسب الاستهلاك" الجديدة حيث لا يدفع المشترك إلا قيمة البيانات التي استخدمها فقط.

كما قدمت الشركة أيضا تكنولوجيا جديدة تتيح للمستخدمين التبديل تلقائيا بين خطوط الهواتف الخلوية والواي فاي أثناء المكالمة.