أعرف الموعد.. متى يُفطر من يقطن بلداً تزيد فيه ساعات الصيام على 18 ساعة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يواجه المسلمون الذين يقطنون في أقاصي الدنيا، مشكلة مع طول ساعات الصيام التي قد تصل في بعض المناطق إلى أكثر من عشرين ساعة، ولتباين الحكم في هذه الحالة، أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، على سؤال عن حكم الصيام في الأماكن التي تزيد فيها ساعات النهار على 18 ساعة.



وقال المفتي، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج « عليكم الصيام» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الصوم في هذه البلاد يكون على عدد ساعات مدينة مكة المكرمة؛ لأنها أم القرى، وعلى ذلك يبدأ المسلمون من أهل تلك البلاد بالصيام من وقت فجرهم المحلي ثم يتمون صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة في ذلك اليوم والذي يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضح الدكتور شوقي علام أنه لو كان الفجر في تلك البلاد مثلا في الساعة الثالثة صباحا، وكان أهل مكة يصومون 15 ساعة، فإن موعد الإفطار يكون في الساعة 18 أي السادسة بعد الظهر بتوقيت تلك البلاد.