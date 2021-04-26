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انجراف كتل جليدية باتجاه جسر مدينة خاباروفسك الروسية.. ماذا حدث؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

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يظهر مقطع فيديو انجراف كتل جليدية باتجاه جسر مدينة خاباروفسك الروسية وتسببها في إتلافه.

 

ويظهر في الفيديو، الذي تم توثيقه الخميس الماضي بحسب "سبوتنيك"، كيف تنجرف الكتل الجليدية من نهر "آمور" الشهير وتصل إلى الضفة مسببة تلف سياج الجسر.

 

وعلق مستخدمو إنترنت على الحادث، حيث أحدهم مازحا: "يجب تصوير فيلم بعنوان هجمات الجليد".

 

وشهدت مدينة خاباروفسك في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل حتى 23 درجة مئوية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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