انجراف كتل جليدية باتجاه جسر مدينة خاباروفسك الروسية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يظهر مقطع فيديو انجراف كتل جليدية باتجاه جسر مدينة خاباروفسك الروسية وتسببها في إتلافه.



ويظهر في الفيديو، الذي تم توثيقه الخميس الماضي بحسب "سبوتنيك"، كيف تنجرف الكتل الجليدية من نهر "آمور" الشهير وتصل إلى الضفة مسببة تلف سياج الجسر.

وعلق مستخدمو إنترنت على الحادث، حيث أحدهم مازحا: "يجب تصوير فيلم بعنوان هجمات الجليد".

وشهدت مدينة خاباروفسك في الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وصل حتى 23 درجة مئوية.