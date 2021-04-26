شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تطلق ميزة جديدة لمستخدمي «آي فون» طال انتظارها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف تقرير تقني عن إطلاق شركة “أبل” تحديثاً جديداً لمستخدمي آي فون يتمثل في الخيار بقبول أو رفض تعقب هواتفهم، ما يؤثر سلبا على المنظومة الإعلانية في فيسبوك و جوجل.
وتتيح الميزة الجديدة عرض نافذة موافقة عند فتح كل تطبيق، فإذا نقرت «لا» أو لم تظهر النافذة يفقد التطبيق الوصول إلى المعرف الإعلاني المستخدم.
ووفق «نيويورك تايمز» الأمريكية، يرى محلل البيانات إريك سوفيرت أن اقتصاد التطبيقات برمّته، وحتى الإعلان الرقمي، سينقلب رأساً على عقب بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، ما سيحدث تغييرا جذريا في طريقة إعلانات الجوال، وسيكون المستخدم هو المتحكم حال قبوله «التتبع» أو رفضه، ما يهدد سوق الإعلانات على المنصات الإلكترونية.
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