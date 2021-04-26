شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط متهور يقود مركبة وأمامه شخص يجلس على غطاء المحرك والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد مركبة في الرياض؛ تباهى بنشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بينما شخص آخر يجلس فوق غطاء محرك المركبة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: ضبط متهور يقود مركبة وأمامه شخص يجلس على غطاء المحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.