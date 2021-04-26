شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط متهور يقود مركبة وأمامه شخص يجلس على غطاء المحرك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد مركبة في الرياض؛ تباهى بنشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بينما شخص آخر يجلس فوق غطاء محرك المركبة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.