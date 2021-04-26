شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطنَين روجا مواد مخدرة عبر «سناب شات» وبحوزتهما 310 أقراص محظورة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على مواطنَين اثنين بمدينة الرياض روجا مواد مخدرة من خلال تطبيق “سناب شات”.
وأضافت مكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين بمدينة الرياض، “وذلك لقيامهما بترويج” مواد مخدرة من خلال (سناب شات)، وضبط بحوزتهما 310 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.
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