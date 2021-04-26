شكرا لقرائتكم خبر عن سائق متهور يقود مركبة بدون لوحات ويتجاوز المسارات على الطريق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد مركبة متهور يقود سيارة بدون لوحات بسرعة على الطريق ويتجاوز المسارات المحددة. وظهر خلال المقطع سائق يقود مركبة سوداء اللون بدون لوحات ويتجاوز المسارات دون مراعاة لحقوق الآخرين. وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم حيال هذه الممارسات التي تهدد حياة الآخرين على الطريق. يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “الخليج 365” بدقة تحديد مكان أو توقيت المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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