«شرطة مكة»: الإطاحة بتشكيل عصابي من 7 أفراد امتهنوا سرقة مبانٍ تحت الإنشاء

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مواطنين و5 مقيمين من الجنسية المصرية، قاموا بجرائم سرقة لمبان تحت الإنشاء. وأوضحت “شرطة مكة” أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على المتورطين، وهم في العقد الرابع والخامس من العمر، حيث ارتكبوا 7 جرائم ذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بجدة. وجرى إيقاف المتورطين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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