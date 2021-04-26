عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلبية لنداء المغنية سيلينا غوميز.. ماكرون يرسل لقاح كورونا إلى أفريقيا

الإثنين 26 أبريل 2021

الخليج 365

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إرساله كمية من جرعات لقاح كورونا إلى أفريقيا، وذلك في فيديو نشره عبر حسابه على تويتر.



ونشر ماكرون الفيديو تحت عنوان ”حان الوقت لنتشارك“، وجاءت هذه المبادرة بعد يوم من النداء الذي أطلقته المغنية الأمريكية سيلينا غوميز.

وقال ماكرون في الفيديو:“بعثت فرنسا الجرعات الأولى الموجهة لـ (كوفاكس) .. هذه الجرعات من (أسترازينيكا) تطير في هذه الساعة التي أتحدث فيها إليكم، صوب أفريقيا الغربية“.

وأضاف أن“هدفنا من هذا التبرع هو تمكين جميع البلدان، خاصة في أفريقيا، من تطعيم شعوبها الأكثر حاجة، بدءًا بالعاملين في مجال الصحة ”.

وجاءت هذه المبادرة بعد يوم من الدعوة التي أطلقتها سيلينا غوميز، تطالب فيها الرئيس ماكرون، وباقي القادة السياسيين في مجموعة السبع الكبار، للانضمام إليها في مبادرتها ”فاكس لايف“، لإمداد البلدان الفقيرة بأموال، أو جرعات من اللقاح ضد كورونا.

وتستعد ”سيلينا غوميز“ لتقديم حفل، في 8 أيار/ مايو المقبل، تحت عنوان ”فاكس لايف“، بمشاركة جينيفير لوبيز، وفرقة الروك ”فو فايترز“، بهدف جمع المال لتمويل اللقاح في العالم.