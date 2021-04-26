الجيش اليمني يعلن مقتل 20 من جماعة "أنصار الله" إثر إحباط تقدم غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وذكر موقع الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "الجيش قتل 20 عنصرا من الحوثيين وأصاب آخرين أثناء محاولة فاشلة للتسلل إلى مواقع في جبهة المخدرة غربي مأرب".

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وقال، إن "الحوثيين يحاولون منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إحراز أي تقدم في جبهتي المشجح والكسارة غربي مأرب، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالقبائل أحبطت كل تلك المحاولات".

وأضاف أن "المواجهات في جبهتي المشجح والكسارة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية"، مشيرا إلى "استهداف مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات للحوثيين، ما كبدهم خسائر في العدد والعدة".

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 21 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 19 غارة منها على مديرية صِرواح غربي مأرب، في حين استهدفت غارتان مديرية مَدْغِل شمال غربي مأرب.

وتأتي المعارك غداة سقوط 50 قتيلا في صفوف الجيش اليمني وجماعة الحوثيين وإصابة العشرات من الجانبين، خلال معارك مماثلة في محيط مرتفعات الطلعة الحمراء الاستراتيجية في جبهة المشجح ومناطق أخرى في مديرية صرواح غربي مدينة مأرب، حسب مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".



وتشهد محافظة مأرب للشهر الثالث تواليا، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، منذ إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.