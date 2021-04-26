"أنصار الله" تقول إنها حققت إصابات دقيقة في هجوم بمسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المسيرة" عبر حسابها بـ"تويتر" عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، قوله، عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في الساعات الأولى من فجر يومنا هذا الاثنين".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وأضاف العميد يحيى سريع، أن "العملية الهجومية تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف 2 كي".

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، أن الهجوم، "حقق إصابة دقيقة".

وتابع سريع، "يأتي هذا الاستهداف في إطار ردنا الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا".

كان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، أعلن أمس الأحد، تنفيذ هجوم جوي على قاعدة الملك خالد الجوية جنوب غربي السعودية.

يعد هجوم "أنصار الله" هو العاشر من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي، على القاعدة الجوية، إذ سبقه هجوم مماثل، الجمعة، بطائرة مسيرة من النوع ذاته، قالت الجماعة إنه استهدف موقعا مهما فيها وحقق إصابة دقيقة.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.