عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البنتاجون تمنح شركة أمريكية غامضة السيطرة على 175 مليون عنوان IP

الإثنين 26 أبريل 2021

الخليج 365

اتخذت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، خطوة غير معتادة للسيطرة على الثغرات الأمنية في الشبكات الخاصة بها، حيث تخلت عن بعض السلطة على مورد الإنترنت الرئيسي.



وأعطت البنتاجون شركة ناشئة "غامضة" في ولاية فلوريدا تدعى "Global Resource Systems"، السيطرة على ما يقرب من 175 مليون عنوان IPv4 (بروتوكول الإنترنت)، حسب موقع ”إنغادجيت“ التقني المتخصص.

وتبين أن الشركة بدأت في الإدارة والسيطرة على العناوين المتوقفة في 20 يناير، إلا أن جهودها نمت خلال الأشهر الثلاثة التالية.

من جانبه، قال بريت غولدشتاين، مدير الخدمات الرقمية في وزارة الدفاع الأمريكية، إن هذه الخطوة كانت تجربة لدراسة ومنع الاستخدام غير المصرح به لعناوين IP الخاصة بالجيش الأمريكي، مشيرا إلى أنها تساعد في الوقت ذاته على تحديد نقاط الضعف المحتملة.

ومع ذلك، شددت وزارة الدفاع على أنها لا تزال تمتلك عناوين IP. وليس من الواضح السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة وسبب اختيار هذه الشركة تحديدا.

يذكر أن شركة ”Global Resource Systems“ نشأت في سبتمبر 2020، وليس لديها موقع ويب على الإنترنت.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساعد الجيش الأمريكي في جمع المعلومات حول التهديدات أو الاختراقات، كما تعد خطوة مهمة، حيث تستخدم لمنع الحكومات المعادية أو المتسللين من السيطرة على عناوين IP الخاملة.