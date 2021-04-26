شرطة مكة تطيح بمواطن امتهن السطو على المحال وسرقة المبالغ المالية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب 9 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي. وأوضحت شرطة مكة، أن الجرائم تمثلت في السطو على المحال وسرقة المبالغ المالية في مواقع متعددة بمحافظة جدة. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

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