شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يؤكد اهتمام القيادة بتعزيز دور أئمة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أمس الأحد، أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ أمير المدينة، خلال اللقاء أئمة المسجد النبوي بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة، الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمُعتدل، وحثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.