الجيش الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد البحري في غزة إلى أقل من الثلثين

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدات على تويتر، "تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحا وحتى إشعار آخر".

وأشار أدرعي إلى أن ذلك جاء بعد مشاورات أمنية في ضوء مواصلة إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل أعلنها منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال غسان عليان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منها، وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل".

كانت وسائل إعلام أكدت يوم الأحد، أنه تم إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه سديروت جنوبي إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة أنه "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".