السيسي يعزي الرئيس العراقي في ضحايا مستشفى ابن الخطيب

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع رئاسة الجمهورية المصرية، أعرب الرئيس المصري، لنظيره العراقي عن صادق مواساته لأسر الضحايا والشعب العراقي في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بمستشفى ابن الخطيب في بغداد".

© Sputnik . Nazek Mohammed

وفي وقت سابق اليوم، بعث شيخ الأزهر أحمد الطيب، رسالة تعزية إلى الشعب العراقي أعرب فيها عن دعم الأزهر وعلمائه ومواساتهم للعراقيين.

وكتب الطيب، على "تويتر": "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا"، مضيفا: "أؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل".

وقال أحمد الطيب: "الأزهر بكافة قطاعاته الطبية مستعد للمساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

كان حريق اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب في بغداد في الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، فسارعت فرق الدفاع المدني لإجلاء المرضى وإخماد النار.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع هذه الكارثة مع المعنيين في الوزارة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، هي 82 قتيلا و110 مصابين.