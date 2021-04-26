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شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح خطوات إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة، خطوات إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة عبر التطبيق.
وأبان في “أنفوجراف” على حسابه بموقع “تويتر”، أن أول هذه الخطوات هو أن يكون الشخص محصناً من فيروس كورونا، ثم الحجز عبر تطبيق “توكلنا” لأداء مناسك العمرة.
وتابع أنه يلزم إصدار التصريح لرجال الأمن ، ثم أداء المناسك.
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