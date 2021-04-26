شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: سنواصل دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكراً لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم.

وأضاف المهندس أحمد سليمان الراجحي: “كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر”.