شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية: سنواصل دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.
وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكراً لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم.
وأضاف المهندس أحمد سليمان الراجحي: “كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الموارد البشرية: سنواصل دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.