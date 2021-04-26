تونس... حظر تجوال شامل ضمن مقترحات محتملة للسيطرة على الجائحة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المسعدي، قوله بأن المقترحات الجديدة التي ستقدمها اللجنة الوطنية بهدف الحد من انتشار الفيروس قد يكون منها تصعيد حظر التجوال وغلق الحدود وفرض الحجر الصحي الشامل.

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وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي في حوار مع النشرة الرئيسية للأخبار، أن اللجنة العلمية بصدد التشاور حول المقترحات الجديدة، مشدّدا على أن كل المقترحات بصدد الدرس لكن إلى الآن لم يقع اتخاذ أي قرار نهائي.

أفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، بأن وحدات العناية المركزة في تونس وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى على وقع تفشي كورونا، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

من جانبه صرح عضو في اللجنة العلمية في تونس لرويترز، بأن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار.

وفي وقت سابق، طالب فوزي مهدي وزير الصحة التونسي المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن كل مواطن مسؤول عن صحته.

وبحسب تصريحات له نقلها موقع قناة "نسمة" التونسي، قال وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لم تقترح فرض حجر صحي شامل، وإنما اقترحت عزل المعتمديات التي تُسجل ارتفاعا في عدد الإصابات.

ومعلقا على عدم اقتراح اللجنة العلمية لموضوع الحجر قال مهدي: إن الحلول واضحة، ولا تتطلب قرارات حكومية، مشيرا إلى أن كل مواطن مسؤول عن صحته.