شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو السلطات الإسرائيلية لتحمل مسئولية خفض التصعيد فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة فى القدس المحتلة، وتدعو إلى ضبط النفس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسئولية لخفض التصعيد في القدس، كما دعت إلى إنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى حالة التوتر والاحتقان.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية: نؤكد ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة.

ولفتت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى أنه يجب ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات تهدد السلم.

وفى وقت سابق بحث وزير الخارجية سامح شكرى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، اليوم الأحد، التطورات الخطيرة التى تشهدها مدينة القدس، حيث أكدا على ضرورة وقف إسرائيل جميع الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية من أجل إنهاء التوتر واستعادة الهدوء.

وأدان الوزيران، خلال محادثة هاتفية، أعمال العنف والتحريض التى تقوم بها مجموعات متطرفة ضد الفلسطينيين فى البلدة القديمة بالقدس الشرقية؛ وطالبا إسرائيل بوقفها فوراً، كما أكد الوزيران ضرورة إلزام إسرائيل تحمُل مسؤولياتها وفق القانون الدولى وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وحذر الوزيران من تصاعُد حدة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد المقدسيين وإعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك، والتى تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشددا على ضرورة وقف هذه الأعمال والانتهاكات التى تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فيها.

كما أكد الوزيران أهمية قيام المجتمع الدولى بتحرك فاعل لكسر الجمود فى جهود عملية السلام، والعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.