شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بلبنان: مخدرات لبنان المهربة تكفي لإغراق المنطقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، اليوم الأحد، إنه جرى محاولة تهريب 600 مليون حبة مخدرة من لبنان خلال آخر 6 سنوات.
وأضاف البخاري، في تصريحات صحفية “إن الكمية المهربة من لبنان كافية لإغراق العالم العربي بالمخدرات والمؤثرات العقلية”.
وتابع سفير المملكة لدى لبنان تهريب تلك المخدرات لا يستهدف المملكة العربية السعودية فقط، إنما كل أرجاء الوطن العربي.
وكانت المملكة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من اليوم الأحد، بعد ضبط شحنات ضخمة من الكبتاجون داخل شحنة رمان.
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