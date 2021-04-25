شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد الى منطقة حائل.

كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض. في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال للمملكة.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول مساءا شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط. وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.