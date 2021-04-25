شكرا لقرائتكم خبر عن هل حروق الأيدي تتعارض مع أخذ لقاح «كورونا»؟.. الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، مدى تأثير حروق الجلد على أخذ لقاح كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، إن التعرض للحروق في اليد لا يمنع من أخذ اللقاح المضاد لكورونا.
وتدعو وزارة الصحة الجميع في المملكة إلى أخذ اللقاح المضاد لكورونا، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح.
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