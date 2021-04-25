شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يوضح المدة المتبقية من وصول درجة الحرارة إلى شدتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه باقٍ 60 يومًا حتى تصل درجات الحرارة إلى شدتها.

وأكد في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه خلال هذه الأيام وصلت الشمس إلى منتصف المسافة بين خط الاستواء ومدار السرطان.

وأشار إلى أن خط الاستواء معناه تساوي الليل مع النهار واعتدال الحرارة.

وأكد أن مدار السرطان معناه تغلب النهار على الليل واشتداد الحرارة فيه، ويمر على سلطنة عمان والإمارات والمملكة وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا.