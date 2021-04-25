إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه جنوب إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة إنه "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

وفي وقت سابق، كشفت صور للأقمار الصناعية سبب الانفجار الغامض الذي دوى أخيرا وسط إسرائيل.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الأسلحة في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، قوله إن الدخان واللهب الذي تم تصويره في 20 أبريل/نيسان، ناتج على ما يبدو عن اختبار محرك صاروخي، موضحا أن تلك اللقطات تشبه إلى حد كبير صور اختبارات مماثلة أخرى.

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن صورا من الأقمار الصناعية التقطتها شركة Planet Labs وثّقت آثار اندلاع نيران وأوراق شجر محترقة في موقع معروف لاختبار الصواريخ في قاعدة سدوت ميتشا الجوية، لكن دون وجود مؤشرات على تعرض المباني المحيطة لأي ضرر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يوم الخميس الماضي، قالوا إنها للهجوم الصاروخي السوري على إسرائيل قرب مفاعل ديمونا. وأظهر أحد المقاطع المصورة مقذوفا جويا يطير في السماء، فيما أظهر مقطع آخر انفجارا هائلا. ولم يتسن لـ "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه المشاهد.